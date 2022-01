O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, cancelou a visita de dois dias a Moçambique que hoje arrancava devido a um caso de covid-19 na comitiva que o acompanhava, anunciou fonte oficial.

“Um membro da delegação testou positivo antes da chegada a Moçambique e, embora o resto da equipa tenha tido repetidamente resultados negativos, decidiu-se não viajar para Moçambique como medida de precaução”, disse à Lusa o porta-voz principal do Alto Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros. Uma nova data para a visita vai ser concertada com as autoridades moçambicanas, acrescentou.

Antes de Moçambique, Borrell terminou no sábado uma visita ao Quénia, antecedendo a VI cimeira UE-África, prevista para 17 e 18 de fevereiro, em Bruxelas. A insegurança em Cabo Delgado e a missão europeia que está a treinar tropas moçambicanas estavam na agenda do alto representante em Maputo.

Borrell tinha previstas reuniões com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Verónica Macamo, além de uma visita à missão militar da UE no país. A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.

Desde julho de 2021, uma ofensiva das tropas governamentais com apoio do Ruanda, a que se juntou depois a Comunidade do Desenvolvimento da África Austral (SADC), permitiu recuperar várias zonas ocupadas, mas continua a haver confrontos pontuais que em dezembro alastraram para a província do Niassa.