A antiga Miss EUA Cheslie Kryst morreu na manhã deste domingo, depois de saltar de um prédio em Manhattan, confirmou a polícia da cidade de Nova Iorque, que encontrou o corpo. Tinha 30 anos.

“Devastados e com grande tristeza, partilhamos a morte da nossa amada Cheslie”, confirmou também a família num comunicado, citado pela CNN. “A sua grande luz inspirou outras pessoas ao redor do mundo com a sua beleza e força. Ela cuidou, ela amou, ela riu e ela brilhou”.

“Cheslie incorporou o amor e serviu outros, fosse através do seu trabalho como advogada a lutar pela justiça social, fosse como Miss EUA ou como apresentadora do Extra”, lê-se ainda. “Mas o mais importante, como filha, irmã, amiga, mentora e colega – sabemos que a sua influência continuará viva”.

Kryst, coroada em 2019, publicou uma foto no Instagram antes de morrer, acompanhada das seguintes palavras: “Que este dia traga descanso e paz”.

Na Carolina do Norte, Kryst era advogada e procurou ajudar a reformar o sistema judicial dos Estados Unidos, em particular ajudou prisioneiros que podiam ter sido julgados injustamente a conseguir penas reduzidas, gratuitamente. Foi também correspondente do canal de notícias de entretenimento Extra TV.

“Os nossos corações estão partidos”, reagiu a empresa em comunicado. “Cheslie não foi apenas uma parte vital do nosso programa. Ela era uma parte amada da família Extra e tocou toda a equipa. As nossas mais profundas condolências a toda a família e amigos”.

Além disto, ela tinha um blog de moda, intitulado White Collar Glam, e foi voluntária na Dress for Success.