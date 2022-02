Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de ter criado, no final de Dezembro, uma priority list, para que os potenciais compradores do novo Sportage manifestassem o seu interesse no SUV compacto sul-coreano, a Kia deu novo passo em frente para o lançamento deste novo modelo no mercado português, divulgando a estrutura da gama e os preços, ao mesmo tempo que abriu as pré-reservas, que podem ser efectuadas aqui. Novidade ainda é a ampliação do período de garantia.

O construtor que foi conquistando a confiança dos europeus muito por conta dos sete anos de garantia, em que foi pioneira, decidiu agora ir ainda mais longe. “A chegada do Kia Sportage a Portugal vai ficar marcada pela garantia de 10 anos ou 200.000 km, uma nova referência no mercado e que traduz a confiança da marca nos seus produtos”, sublinha a nota enviada à imprensa. Significa isto que aos habituais 7 anos de garantia de fábrica ou 150.000 km, a Kia soma agora mais três anos de cobertura ou mais 50.000 km. Esta garantia extra pode vir a convencer indecisos ou a atrair novos clientes para o fabricante sul-coreano que, recorde-se, teve em 2021 a mais alta quota de mercado de sempre na Europa, passando de um share de 3,5% para 4,3%, com um aumento das vendas na ordem dos 21% nos mercados da UE, EFTA e Reino Unido, segundo os dados divulgados pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

Pela primeira vez projectado especificamente para atrair os clientes do Velho Continente e equipado com motorizações híbridas (HEV) e híbridas plug-in (PHEV), o novo Sportage vai chegar a Portugal em Março, ainda que algumas versões venham só a estar disponíveis posteriormente.

A gama arranca com o 1.6 T-GDi de 150 cv, proposto por 28.750€, estando este valor associado às campanhas de lançamento e de financiamento que, segundo a Kia, totalizam 5900€. A gasóleo entra ao serviço o 1.6 de 115 cv, mas esta alternativa só ficará disponível no terceiro trimestre, altura em que também está prevista a chegada do Sportage PHEV, com 265 cv e uma autonomia em modo eléctrico que continua por anunciar. Os preços, mais uma vez com os “descontos” inerentes ao lançamento, iniciam-se em 35.300€ e 34.950€. Este último valor não inclui o IVA e destina-se exclusivamente a clientes empresariais. Em Abril, é aguardada a chegada ao nosso país dos primeiros Sportage electrificados, concretamente o HEV de 230 cv que, tal como PHEV, tem como “alma” térmica o 1.6 T-GDi a gasolina. Se adquirido como híbrido convencional, usufruindo do esforço comercial de introdução no mercado, o SUV sul-coreano implica o desembolso de 36.800€.

Quanto a níveis de equipamento, a Kia descomplica: há apenas dois (Drive e Tech) e um está reservado ao 1.6 T-GDi (Drive). De resto, é expectável que a marca aposte sobretudo nas versões electrificadas, tanto mais que estas já representaram 27% do total das vendas da rede em Portugal no ano passado. Em 2021, a Kia viu as suas vendas aumentarem 62%, face ao ano anterior, incremento este que lhe permitiu conquistar uma quota de mercado de 3,64% no nosso país.