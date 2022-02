A atleta belga de skeleton Kim Meylemans foi libertada das instalações de quarentena em Pequim, após um pedido de ajuda desesperado. Num vídeo que publicou esta quarta-feira no Instagram, mostrava-se visivelmente afetada, a chorar, com voz soluçante e os olhos avermelhados.

A belga foi obrigada a isolar-se depois de ter testado positivo à Covid-19 à chegada ao aeroporto de Pequim – uma das 54 atletas a quem tal aconteceu, segundo a revista Time.

Quando saiu, em vez de ir para a Aldeia Olímpica de Yanqing, foi transportada de ambulância, mas não percebeu que esta a levaria para um local longe da bolha dos atletas. “Não virámos para a aldeia, a ambulância virou para outro edifício, onde me encontro agora”, explicou Meylemans no vídeo.

“A minha embaixada está surpresa com esta decisão. É suposto ficar aqui durante mais sete dias, com dois PCRs por dia e sem contacto com outras pessoas […] não tenho a certeza se irei voltar para a Aldeia Olímpica. Isto é muito difícil para mim”, lamentou, pedindo “tempo” para pensar “nos próximos passos” por “não ter a certeza” se consegue aguentar mais 14 dias de competição olímpica “enquanto estiver neste isolamento”.

Mais tarde, Meylemans confirmou que já se sentia “segura” na cidade olímpica depois da intervenção do Comité Olímpico Belga e o Comité Olímpico Internacional (COI, na sigla portuguesa), quando estas entidades souberam que a atleta foi transportada de ambulância para outra instalação governamental.

Na atualização na noite de quarta-feira, já mais sorridente, voltou a falar para a câmara do telemóvel. Às 23h35, bateram-lhe à porta com boas notícias: “Parece que o vídeo e os esforços do meu Comité Olímpico compensaram. Fui escoltada para a Aldeia Olímpica e estou agora numa ala de isolamento, mas, ao menos, estou de volta, sinto-me segura e vou poder treinar um pouco melhor aqui”.

A prova de skeleton arranca só a 12 de fevereiro e a belga de 25 anos ainda precisa de sete dias de testes antes de sair da ala dedidaca a pessoas com Covid-19.

“Aliviado ao saber que Kim Meylemans está agora na vila olímpica”, escreveu o porta-voz do COI, Christian Klaue, no Twitter. “Estamos felizes que todos os esforços conduziram à resolução bem-sucedida desta situação”, lê-se ainda.

Relieved to hear that Kim Meylemans is now in the Olympic Village. We are glad that all the efforts led to the successful resolution of this situation. The IOC will continue to support Kim and the NOC. https://t.co/hl93mwU8JY

— Christian Klaue (@ChKlaue) February 2, 2022