Há um sintoma pouco conhecido para acrescentar à lista dos inúmeros causados pela Covid-19. Chama-se Condrite e trata-se de uma inflamação dolorosa da cartilagem que une as costelas ao esterno, causando uma dor aguda e lancinante, geralmente no lado esquerdo das costas e que dura geralmente dois dias.

As queixas são sobretudo de mulheres e de pessoas com mais de 40 anos.

Pode surgir acompanhada de um inchaço designado síndrome de Tietze que se manifesta em adolescentes e jovens adultos (neste caso tão comum em homens como mulheres).

Esta patologia costuma também estar associada a uma lesão nas costas ou no esterno, resultante da tensão provocada quando se levantam objetos pesados ou quando se fazem exercícios estafantes, tal como ocorre no caso da Covid-19, com a tosse frequente característica da infeção.

Segundo o site do Hospital pediátrico Johns Hopkins, que pertence à Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, este sintoma da Covid-19 é hoje também uma das causas mais frequentes das dores de peito em crianças e adolescentes.

Enquanto se sentir dor, os médicos recomendam a toma de anti-inflamatórios (como o ibuprofeno) que atenuam os sintomas da inflamação, bem como a aplicação de compressas quentes de forma a aliviar a zona dorida.