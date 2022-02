Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Um bebé de apenas um ano de idade, infetado pela Covid-19, foi transferido de urgência para o hospital de São João, onde deu entrada nos cuidados intensivos pediátricos com alterações cardíacas, obrigando a ativar os protocolos de respiração mecânica assistida e suporte circulatório com ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorporal), segundo informações comunicadas pelo Centro Hospitalar Universitário São João.

Ao que o Observador conseguiu apurar, a criança do sexo masculino que estava internada no Centro Materno Infantil do Norte não terá quaisquer outros problemas de saúde relacionados, estando saudável antes de contrair a Covid-19. “Dada a gravidade do quadro, a equipa clínica teve necessidade de assegurar ventilação mecânica e suporte circulatório com ECMO”, informa o Centro Hospitalar Universitário São João.

Segundo fonte hospitalar, é a primeira vez que uma criança tão nova é sujeita a este procedimento no São João. Este mecanismo de Oxigenação por Membrana Extracorporal é, muitas vezes, o último recurso médico para tratar pessoas com doenças graves respiratórias e/ou cardíacas. É o que permite a chegada do sangue oxigenado aos órgãos. A atualização do estado clínico do bebé está marcada para as 18 horas deste sábado.

Entretanto, numa nota enviada às redações, o Bastonáro da Ordem dos Médicos vem “insistir publicamente na importância de não se desvalorizarem os efeitos desta infeção nas mais variadas faixas etárias”, endereçando todo o apoio à equipa que está a acompanhar a criança e solidariedade à família.

“Mesmo na nova fase da pandemia em que nos encontramos, e que tem permitido a reabertura progressiva da sociedade, é essencial que não nos esqueçamos do caminho difícil que percorremos e do que conseguimos alcançar”, sublinha Miguel Guimarães. “Todas as vidas importam e a vida de uma criança deve ser protegida de forma ainda mais especial, pelo que nos preocupa o palco que é dado a discursos inconsistentes e que, sobretudo, não têm qualquer respaldo na evidência científica produzida sobre os efetivos riscos da doença nas crianças e a segurança e benefícios da vacinação”, acrescenta o bastonário.

No mesmo sentido, o coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos e pneumologista, Filipe Froes, vem reforçar que, “no caso concreto das crianças, é verdade que a infeção tende a ser mais benigna, mas os casos graves existem e não devem ser desvalorizados.”