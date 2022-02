Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os juros a 10 anos de Portugal bateram, pela primeira vez desde abril de 2020, em 1%. Já na sexta-feira tinham andado perto dessa marca, mas no arranque desta semana chegaram mesmo a esse valor.

Isto é o juro que a dívida soberana de Portugal é transacionada no mercado secundário, mas que tem impacto nas vendas primárias de dívida por parte do IGCP.

Os juros europeus têm subido desde que na quinta-feira Christine Lagarde, presidente do BCE, não fechou a porta a subida de juros ainda este ano. E no domingo o governador do banco central dos Países Baixos disse mesmo que poderia acontecer no quarto trimestre essa subida. Os mercados têm já antecipado que no final do ano as taxas na Zona Euro podem estar mais altas em 50 pontos base.