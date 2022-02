Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O secretário-geral do PSD, José Silvano, sugeriu que houve motivações políticas em várias etapas do processo em que foi acusado de dois crimes de falsidade informática no caso das presenças-fantasma no Parlamento. Minutos depois de ser absolvido, Silvano lembrou que a “última acusação feita pelo Ministério Público, foi nos 10 dias de campanha eleitoral, numa ação em Lisboa.” E acrescenta: “Pena de não ser antes de dia 30 [de janeiro]”, a data das legislativas. Para depois deixar no ar a sugestão: “Não vou dizer que é uma coincidência…”

O secretário-geral de Rui Rio admite que a influência que o caso pode ter tido no resultado eleitoral “é toda relativa”, mas considera que o processo “foi aproveitado durante três anos e meio para prejudicar o secretário-geral, mas também o PSD”. “Serviu de arma de arremesso também em termos políticos”, acusa.

Para Silvano, esta absolvição — segundo a interpretação que faz do acórdão — prova que a sua palavra é “honrada” e que o assunto não fica resolvido apenas em “termos legais”, mas também em “termos éticos”. E disparou contra a justiça: “O que Rui Rio queria dizer com julgamentos de tabacaria.” E também contra a imprensa: “Tudo o que lhes dá origem são as pressões públicas da comunicação social.”

José Silvano não refere, porém, os factos iniciais (não desmentidos pelo tribunal) das peças jornalísticas sobre o assunto: que estava a centenas de quilómetros de distância à mesma hora que lhe foi marcada presença no plenário, assim devidamente registada no site do Parlamento (e que mais tarde mandou anular). O Ministério Público acreditava, aliás, que Emília Cerqueira — que levou ao registo da presença ao fazer login no computador de José Silvano — o fez de forma propositada e que o ato resultava de uma combinação de ambos. Já a juíza considerou que isso não ficou provado pelo MP e que a justificação dos visados (de que Emília Cerqueira foi apenas aceder a documentos no computador de José Silvano) é uma “explicação inteiramente plausível”.

Numa conferência de imprensa na sede do PSD, José Silvano fez questão também de deixar uma “palavra especial para o líder Rui Rio”, que “contra tudo e contra todos segurou o seu secretário-geral” e acredita que “com qualquer outro líder, não teria continuado a ser secretário-geral”.

O secretário-geral do PSD destaca ainda que o tribunal deu como provado que nunca mandou “registar a ninguém nenhuma presença” e que não recebeu “qualquer tostão com as presenças”. E termina ao dizer: “Para um transmontano, o mais importante é sair com a minha palavra era honrada.