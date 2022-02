Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já começou a leitura da sentença do processo das “presenças fantasma”. Os dois arguidos, José Silvano, secretário-geral do PSD, e Emília Cerqueira, deputada social-democrata, estão acusados pelo Ministério Público de dois crimes de falsidade informática.

José Silvano e Emília Cerqueira não estão presentes e o secretário-geral do PSD falará às 17h30, em conferência de imprensa feita a partir da sede do partido.

A leitura da sentença estava marcada para o dia 2 de fevereiro, mas acabou por ser adiada para esta segunda-feira, porque a juíza do processo estava com covid-19.

A 17 de janeiro, nas alegações finais do processo, o Ministério Público considerou ter ficado provado que a deputada Emília Cerqueira utilizou os códigos de acesso de José Silvano para marcar a sua presença na Assembleia da República.

De acordo com a acusação, Emília Cerqueira estava consciente de que a entrada no sistema informático do plenário confirmava automaticamente a presença do secretário-geral dos sociais-democratas. A deputada terá utilizado os códigos de acesso de José Silvano nos plenários de 18 e de 24 de outubro de 2018.

Ainda nas alegações finais, as advogadas pediram a absolvição dos dois arguidos, uma vez que consideraram não estar preenchidos os requisitos para o crime de falsidade informática. Na altura, Paula Lourenço, advogada de Emília Cerqueira, defendeu que a deputada utilizou “autorizadamente” os códigos de acesso, “não deu indicações a ninguém, nem fez manipulação de dados informáticos”.

Já Elina Fraga, advogada de José Silvano, sustentou que não existiu qualquer pedido para que fosse registada a presença do secretário-geral do PSD no plenário e que o Ministério Público não fez comprovação dos factos.