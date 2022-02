Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A empresa de telecomunicações espanhola Movistar sofreu uma avaria de larga escala entre as 11h e as 13h30 (10h—12h30 em Lisboa), que afetou dezenas de milhares de clientes em todo o país, noticia o jornal El País.

A falha no serviço 4G afetou maioritariamente empresas, mas também clientes particulares. O jornal relata que muitos utilizadores dizem conseguir fazer as chamadas mas depois não conseguem ouvir a voz do interlocutor. Também há registo de falhas nas ligações entre telemóveis e telefones fixos. Já aplicações como WhatsApp e Gmail continuam a funcionar, e muitos recorreram a elas para fazer chamadas telefónicas.

A Movistar admitiu responsabilidade pela avaria, que atribuiu à queda de vários postos de rede 4G, mas não revelou o alcance deste problemas ou quantas pessoas foram afetadas.