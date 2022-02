Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) acusa o conselho diretivo do INEM de mentir em relação ao ataque informático à Vodafone. O Instituto Nacional de Emergência Médica indicou na terça-feira que ativou um plano de contingência assim que se apercebeu dos constrangimentos na rede móvel, o que assegurou a transferência de chamadas das centrais 112 para os centros de orientação de doentes urgentes.

Agora, o STEPH vem dizer que não é bem assim: se as chamadas conseguiram, de facto, ser reencaminhadas, o mesmo não aconteceu com o envio de dados. “Se nas comunicações de voz o INEM utilizou a redundância da rede SIRESP, no que concerne aos dados tal redundância estranhamente não se verifica. Ou seja, na impossibilidade do não envio dos registos clínicos dos vários dados dos doentes, ficam vários protocolos por validar, de que é exemplo o protocolo de dor torácica que permite diagnóstico e tratamento precoce das vítimas de enfarte agudo do miocárdio”, denuncia o sindicato, em comunicado enviado às redações.

Os Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar confirmam ainda que muitas dificuldades só foram ultrapassadas porque muitos profissionais usaram os seus “telemóveis pessoais para comunicar com as equipas no terreno”.

“O conselho diretivo do INEM falta mais uma vez à verdade negando quaisquer constrangimentos”, acusa o STEPH, garantindo que “denunciará à tutela estas incoerências do INEM e não deixará de exigir um conselho diretivo mais capaz de dar as respostas que os portugueses e os técnicos de emergência pré-hospitalar precisam”.