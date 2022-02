Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária travou, esta quinta-feira, os planos para um atentado terrorista no Instituto Superior Técnico, apurou o Observador junto a fonte da PJ. O ataque seria alegadamente cometido esta sexta-feira e tinha como objetivo atacar estudantes.

Na origem desta operação, esteve o FBI, que levantou uma informação, que foi trabalhada pela Polícia Judiciária com todo o detalhe.

Segundo o que Observador apurou, apesar da informação inicial fornecida pelos americanos, foi a PJ que realizou uma parte substancial do trabalho, sem que sequer tivessem sido fornecidas moradas.

“Através da Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT), a PJ procedeu, nesta data, à realização de uma operação tendente ao cumprimento de Mandados de Busca domiciliária, no âmbito de inquérito titulado pela Secção de Investigação do Crime Violento do DIAP de Lisboa. A investigação foi desencadeada por suspeitas de atentado dirigido a estudantes universitários da Universidade de Lisboa”, lê-se em comunicado da PJ.