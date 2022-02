Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Camilla nunca acreditou que Meghan Markle “sacrificaria a sua carreira e independência para servir silenciosamente a monarquia”, adiantou o biógrafo real Tom Bower ao tablóide britânico The Sun, duas semanas depois de a Rainha Isabel II ter manifestado a vontade de atribuir o título de rainha consorte à mulher do príncipe de Gales numa eventual subida ao trono.

Dando a entender que a relação entre as duquesas da Cornualha e de Sussex sempre foi distante, o biógrafo revela que Camilla se referia a Meghan como “aquela minx” — expressão britânica para definir pessoas problemáticas — e que nunca confiou na atriz norte-americana que, juntamente com o marido, o Príncipe Harry, rompeu com a família real britânica no ano passado.

A trabalhar numa biografia sobre a duquesa de Sussex, Tom Bower garante até que o silêncio de Meghan e Harry sobre a mudança de planos em relação ao título a atribuir à mulher do príncipe Carlos não só é propositado como pode ser entendido como um “insulto” à família real. “Talvez o silêncio ensurdecedor dos Sussex seja a maneira de Meghan declarar guerra. Acredita-se que ela nunca gostou de Camilla, e tenho certeza de que os sentimentos são recíprocos. Desde o início, Camilla suspeitava das aventuras de Los Angeles”, revela o escritor sobre a alegada má relação que circulava nos bastidores da família de Isabel II.

Sobre o momento da cisão do casal com a monarquia britânica, Bower assegura ainda que Camilla “permaneceu em silêncio” e que “enquanto via Charles acreditar dolorosamente que Harry não tinha a intenção de o humilhar publicamente, ofereceu, sem dúvida, conforto e bons conselhos para tranquilizar o marido de que ele havia feito o melhor que podia.”

De facto, enquanto o príncipe William manifestou publicamente o seu agrado com a decisão que a avó anunciou no arranque das comemorações do Jubileu de Platina, Harry preferiu homenagear o trabalho que a mãe desenvolveu nas comunidades mais afetadas pelo HIV, compara o Daily Mail.