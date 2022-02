Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando o príncipe Carlos se tornar rei de Inglaterra, Camilla, duquesa da Cornualha e a atual mulher do provável futuro monarca do país, deverá ter o título de rainha consorte. A vontade é da atual rainha do país, Isabel II, que, numa carta que marca o 70.º aniversário do seu reinado, deixou o “sincero desejo” que a sua nora tenha essa honra, avançam a BBC e o The Guardian.

É meu desejo sincero que, quando chegar a hora, Camilla seja referida como Rainha Consorte”, disse Isabel II.

Segundo um porta-voz da família real britânica, Camilla está “sensibilizada e honrada” pelas palavras da atual rainha. Até agora, presumia-se que Camilla, que tem 74 anos e casou com Carlos em 2005, obtivesse o título de princesa consorte após a morte de Isabel II e se o seu marido se tornasse rei.

Na mesma mensagem, a monarca escreve também à nação que “sabe” que será dados aos aparentes futuros rei e rainha “o mesmo apoio” que recebeu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A página oficial da família real descrevia o título de rainha consorte como sendo alguém “coroado com o rei, numa cerimónia semelhante, mas mais simples”. Porém, após o casamento de Carlos com Camilla, em 2005, foi adicionada a referência “salvo decisão em contrário”. Em 2018, todas as referências ao termo de rainha consorte foram retiradas desta página.

Em 2005, presumiu-se que a adição da frase “salvo decisão em contrário” fosse decorrente da baixa popularidade de Camilla devido à relação próxima que teve com Carlos quando este foi casado com Diana, princesa de Gales. Aliás, até hoje, apesar de poder usar o título que foi também da antiga mulher de Carlos, que é conhecido como príncipe de Gales, Camilla manteve o de duquesa da Cornualha.

Historicamente, as mulheres dos reis de Inglaterra têm tido o título de rainha consorte. Aconteceu com a mulher de Jorge VI, conhecida como a “rainha-mãe”, e com a mulher de Jorge V, Maria de Teck. Porém, no caso dos maridos de rainhas que ascendem ao trono, o mesmo não tem acontecido, optando-se por ficarem com o título de príncipe ou, como aconteceu com o marido de Isabel II, Filipe, mantiveram títulos que já tinham (neste último caso era duque de Edimburgo).

A rainha Isabel II vai celebrar, no domingo, o 70.º aniversário da sua coroação. Na mensagem revelada este sábado afirmou que não há um dia em que não se lembre da morte do pai, Jorge VI, e do início do seu reinado em 1952.