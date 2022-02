Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em vez de canhões de água ou balas de borracha, as autoridades da Nova Zelândia decidiram dispersar os manifestantes antivacinas ao som de vários sucessos mundiais, entre eles a música espanhola “Macarena” e hits infantis, com destaque para o “Let it Go” do filme de animação Frozen e para o “Baby Shark”.

A tática que a CNN apelida de “incomum” foi empregue este domingo, no acampamento improvisado que largas dezenas de pessoas montaram em frente ao parlamento, na capital, Wellington. De resto, segundo a BBC News, a lista de músicas é da autoria do próprio presidente do órgão de soberania neozelandês, Trevor Mallard.

Depois de ouvir o hit “You’re Beautiful” da sua autoria, o cantor James Blunt fez questão de mostrar a estratégia ao mundo, através das redes sociais. “Avisem-me se isto não estiver a resultar”, escreveu o britânico no Twitter.

Give me a shout if this doesn’t work. @NZPolice https://t.co/AM2dZ6asMS — James Blunt (@JamesBlunt) February 12, 2022

Inspirados no chamado “Comboio para a Liberdade” que paralisou o Canadá nas últimas semanas, centenas de manifestantes têm ocupado as ruas da capital neozelandesa em protesto contra as vacinas e contra as restrições. Só na última quinta-feira, 122 pessoas foram presas, acusadas de invasão ou obstrução ao trabalho das autoridades policiais. Depois de terem recorrido aos métodos mais comuns para dispersar os manifestantes durante toda a semana, as autoridades mudaram a estratégia.

Muito embora o número de manifestantes na rua comece a diminuir, as sondagens mais recentes mostram uma crescente insatisfação com as políticas implementas pelo governo liderado por Jacinta Ardern para controlar a pandemia. Ainda esta segunda-feira, a governante referia-se aos sucessivos recordes de novos casos registados no país como “um período de perturbação e risco como nada o que tenhamos experimentado até agora.”