É um minuto de apenas isto: um código QR a movimentar-se de um lado para o outro que muda de cor sempre que bate numa das margens do monitor e desvia a direção. A aposta da Coinbase, uma casa de câmbio virtual de criptomoedas, para um anúncio no Super Bowl que mimetizasse o incontornável símbolo dos DVD em pausa pode ter sido a pior ideia no intervalo da partida de futebol americano. Ou a melhor, depende do ponto de vista.

É que, depois de ter pago 14 milhões de dólares, o equivalente a 12,3 milhões de euros, à NBC para surgir durante 60 segundos no intervalo mais ansiado dos Estados Unidos, o código QR exibido simplesmente não funcionava. Quem pesquisava por ele encontrava uma mensagem de erro — tudo porque a procura foi maior do que o site da Coinbase podia suportar. A curiosidade pelo que se escondia para lá do erro levou ainda mais internautas ao site, o que veio dificultar a tarefa de o reavivar. Ou então foi tudo um golpe publicitário de génio.

A rede de blogues desportivos SBNation, por exemplo, escreveu que “é seguro dizer que a Coinbase conseguiu criar um dos piores anúncios de todos os tempos”: “Todas as pessoas que acham que é uma ideia incrível é idiota. Desculpem. Quantas pessoas realmente ficaram interessadas o suficiente para levantarem o telemóvel para fazer algo mais além de satisfazer um leve interesse no resultado?”. Para a marca, a crítica pode nem sequer interessar: afinal, o nome da campanha era “Menos Conversa, Mais Bitcoin”.

Mas afinal, o que estava do outro lado da mensagem de erro da Coinbase? Uma oferta, revelou a marca nas redes sociais: cada novo inscrito no site ganha gratuitamente 15 dólares em bitcoins (o equivalente a apenas 0,00036 bitcoins) e habilita-se a vencer um prémio de três milhões de dólares (2,6 milhões de euros). A proposta está de pé apenas até dia 15 de fevereiro, na próxima terça-feira.

