Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Durante a reunião desta quarta-feira, os especialista focaram a sua análise nos registos de mortalidade, internamentos e no esquema de vacinação. Baltazar Nunes, especialista do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, adiantou que a mortalidade está ao nível de uma época de inverno, mas que é necessário olhar para o próximo ano.

Numa caracterização epidemiológica, Pedro Pinto Leite, da Direção-Geral da Saúde, explicou que o país está “numa fase decrescente da onda pandémica”, com uma média mensal de infeções de 22 mil casos. Ainda assim, Baltazar Nunes apresentou vários cenários para o futuro, sendo provável que no próximo inverno, em 2023, os portugueses passem por uma nova onda pandémica.

“Podemos verificar que no passado houve períodos de excesso de mortalidade em épocas de inverno, que foram superiores ao que observamos atualmente”, explicou o especialista do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. O aviso é então dado no sentido de implementar algumas restrições durante o período de inverno: “É importante refletir sobre as medidas que implementámos durante este período para conseguirmos evitar que no futuro tenhamos períodos de excesso de mortalidade como tivemos no passado“.