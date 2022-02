Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Visabeira ficou com os 51% da Companhia Santomense de Telecomunicações (CST) que estavam nas mãos da brasileira Oi desde que ficou com os ativos da Portugal Telecom.

A proposta de compra já era conhecida desde 2020, mas só agora é que acabou por se concretizar.

Em comunicado, a Visabeira explica que adquiriu 51% da CST, ficando os restantes 49% no Estado de São Tomé. “A entrada da Visabeira Global no capital da CST é a garantia da participação na operação de uma empresa com um vasto currículo na área das telecomunicações, que vai desde o projeto à construção, da instalação à manutenção de redes fixas e móveis, incluindo redes de última geração”, diz a empresa de Viseu, acrescentando que “com a Visabeira Global a CST assume o compromisso de contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento do país, mantendo um forte compromisso com o Estado santomense”.

A CST iniciou a sua atividade comercial em 1990, sendo a operadora do país com serviço fixo e rede móvel. A CST detém, ainda, 74,5% na STP Cabo, empresa que participa no consórcio do cabo submarino ACE que liga a Costa da África Ocidental à Europa.

Estes 51%, agora adquiridos pela Visabeira, estavam nas mãos da Oi desde que a PT Portugal foi integrada na operadora brasileira. A Oi, desde cedo, quis vender estas participações nas operadoras africanas que fizeram parte do projeto da PT. A Oi já vendeu a posição na Unitel, a Cabo Verde Telecom e agora a CST. Fora de África, ainda está à venda uma participação na Timor Telecom que também foi da PT.

O valor da compra dos 51% da CST não foi oficialmente revelado, tendo sido noticiado em vários jornais que pode ter atingido entre 5 e 6 milhões de euros.