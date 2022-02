Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O grupo consultivo de investidores, Institutional Shareholder Services (ISS, na sigla inglesa), apelou aos acionistas da Apple que votassem contra o pagamento de 99 milhões de dólares (cerca de 87 milhões euros) concedido no ano passado a Tim Cook, chefe executivo da Apple.

Num documento divulgado na quarta-feira, a ISS referiu as “preocupações significativas em relação à conceção e magnitude do prémio em ações” atribuído a Cook em 2021, ressalvando que metade do prémio “carece de critérios de desempenho”, citado pela CNN. A Apple não comentou o relatório da empresa de consultoria.

Já para a Apple, o trabalho do CEO valia 82.3 milhões de dólares em prémios de ações (cerca de 72.4 milhões de euros), 12 milhões de dólares ( aproximadamente 10.6 milhões de euros) por atingir os objetivos, e mais 1.4 milhões de dólares (cerca de 1.2 milhões de euros) por viagens aéreas, entre outras contribuições, além do seu salário de 3 milhões de dólares (aproximadamente 2.6 milhões de euros).

Ao todo, a sua remuneração salarial somou 98.7 milhões dólares em 2021, em comparação com os 14.8 milhões de 2020 — um valor bastante inferior quando comparados. Neste período de tempo, o CEO da empresa recebeu 1.447 vezes mais do que a média dos funcionários da Apple — o salário médio anual pago aos funcionários da empresa era de 68.254 dólares (aproximadamente 60 mil euros), noticiou a Reuters na altura.

A reunião só acontece no próximo mês, dia 4 de março. A votação é apenas simbólica, já que o conselho de administração não é obrigado a retificar decisões ou a agir em conformidade, mesmo que os acionistas rejeitem os planos.

A Apple é a empresa mais valiosa do planeta e nem a pandemia abrandou os lucros: alcançou no primeiro dia de 2022 de negociação em Wall Street os três biliões de dólares de valor bolsista — um marco histórico. Por sua vez, Cook tem uma fortuna pessoal de 2.3 mil milhões de dólares (aproximadamente 2 mil milhões de euros), segundo a Forbes.