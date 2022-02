Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O trio de patinadoras no gelo da equipa feminina russa conseguiu dois dos três lugares do pódio esta quinta-feira. Mas nem o ouro e a prata conseguiram animar a prova de patinagem do gelo dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim.

A atleta de 17 anos Alexandra Trusova, que tentou realizar cinco saltos quádruplos, dos quais três foram bem sucedidos, perdeu o ouro para a colega de equipa Anna Shcherbakova por apenas 4.22 pontos, segundo o New York Times. A prata foi conquistada com 251.73 pontos, enquanto que os 255.95 pontos de Shcherbakova valeram-lhe o lugar mais alto do pódio.

É impossível, não devia ser assim. Não vou à entrega de prémios. Toda a gente tem uma medalha de ouro, toda a gente, menos eu. Odeio patinar, odeio. Odeio este desporto. Nunca mais vou patinar. Nunca”, afirmou a russa de 17 anos, segundo a Eurosport, enquanto saía de perto da treinadora da equipa da Rússia, Eteri Tutberidze.





Na conferência de imprensa que seguiu a prova, Alexandra Trusova explicou, de acordo com a Time, que a sua angústia se devia, não ao seu desempenho, mas sim à avaliação que recebeu. “Eu fiz o que pude. Não estou contente com o resultado. Porque é que estava chateada e desapontada? Pela primeira vez eu patinei com cinco [saltos] quádrupulos, eu esperei por este momento durante muito tempo.”

No início da prova, contudo, o mundo tinha os olhos postos na atleta de 15 anos Kamila Valieva, a terceira patinadora da equipa olímpica, cuja medalha de ouro na prova de equipas de patinagem artística no gelo está em risco por suspeita de doping.

As várias quedas da patinadora de 15 anos no programa logo da competição valeram-lhe uma queda do primeiro para o quarto lugar da prova. À saída da pista, a patinadora teve apenas direito a uma receção gelada. “Porque é que deixaste ir? Porque é que paraste de lutar? Explica-me porquê. Porque é que deixaste ir depois daquele axel, porquê?”, perguntou Eteri Tutberidze à pupila.

Quando eu vi como ela foi recebida pela sua equipa técnica, com o que parecia ser uma atitude gélida, foi arrepiante ver isso”; afirmou o presidente do Comité Internacional Olímpico, Thomas Bach, segundo a Fox News. “Em vez de tentarem confortá-la, em vez de tentarem ajudá-la, podia sentir-se este clima frio e distante.”

O terceiro lugar da prova foi conquistado pela japonesa Kaori Sakamoto, que regressa para casa com uma medalha, depois de ter ficado em sexto lugar nos Jogos Olímpicos da Coreia do Sul.