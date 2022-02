Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Consumer Reports (CR) elabora anualmente um ranking dos melhores veículos comercializados no mercado norte-americano, segundo os mais de 300.000 relatórios fornecidos pelos proprietários dos veículos. Estes valorizam os seus modelos de acordo com o grau de satisfação que lhes suscitaram, mas para a pontuação total contam ainda os dados apurados durante o ensaio, a previsível fiabilidade e a segurança.

A novidade do ranking da CR para eléctricos e híbridos, referente a 2021, foi o facto de o Tesla Model 3, que liderou em 2019 e 2020, ter sido ultrapassado pelo Ford Mustang Mach-E no ano passado. Segundo a organização, o Mach-E foi considerado “desportivo e mais prático, mais silencioso e mais confortável”. A CR defende também que “o ecrã central é mais fácil de operar e não exige tanto esforço para seleccionar os comandos que são utilizados mais frequentemente”. O Mustang eléctrico “revelou ainda menores problemas de fiabilidade”.

A segunda posição no ranking pertenceu ao Tesla Model 3, que a CR também aconselha e diz ser uma “grande escolha”, por possuir “a tecnologia mais recente, a maior autonomia, uma rede de carga impressionante e um comportamento mais próximo de um desportivo potente do que de uma berlina”.

Nos primeiros lugares figura ainda outro Tesla, o Model Y. Neste caso, a CR realça que o SUV norte-americano foi criticado pelos clientes por alguns problemas de qualidade, o que “pesou” na classificação da publicação, atendendo a que a fiabilidade é um critério essencial neste ranking.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Curiosamente, a CR coloca o Model Y como um rival mais directo do Mustang Mach-E, revelando mesmo que o SUV da Tesla ultrapassou o da Ford nos ensaios realizados. Lamentavelmente para a Tesla, o mesmo não aconteceu em relação ao número de queixas dos clientes, por problemas que têm a ver com a pintura e qualidade de construção.

Resta à Tesla esperar que, tal como conseguiu resolver os problemas de qualidade do Model 3, modelo cujo arranque também foi problemático, consiga fazer o mesmo com o mais jovem Model Y. Sendo aqui que se vê a maior experiência da Ford, que arrancou com um modelo novo como o Mach-E, com uma qualidade percebida superior.