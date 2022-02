Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A reação dos mercados à operação militar da Rússia é a esperada. As bolsas estão a cair e as matérias-primas, em particular o petróleo e o gás natural, estão a subir.

O Brent, que serve de referência às importações portuguesas, já está nos 100 dólares e o WTI (em Nova Iorque) também já passou esse patamar. Há já quem antecipe que o petróleo pode ir aos 120 ou 130 dólares. Os 100 dólares não eram alcançados desde setembro de 2014. O brent para entrega em abril chegou já aos 105 dólares.

A marca dos 100 dólares já andava no horizonte dos analistas mesmo antes do conflito entre a Rússia e a Ucrânia ter chegado ao terreno. As tensões já faziam sentir-se nos preços do ouro negro. A Rússia é uma das principais exportadoras de petróleo.

Mas outro efeito imediato do conflito é a continuada subida dos preços do gás natural. Segundo os dados da cotação nos Países Baixos, o gás natural disparou quase 30% para entrega em abril de 2022, estando nos 113 euros por MWh, mas os futuros para entrega em junho sobem 33% para 116 euros.

A disrupção ao nível dos fornecimentos de energia, já que a Rússia é um dos principais exportadores tanto de petróleo como de gás natural, é um dos principais receios deste conflito.

Patrick Pouyanne, CEO daTotalEnergies, diz, citado pela Reuters, que as operações na Rússia, que incluem gás natural, não foram para já afetadas, e diz acreditar que a Rússia não vai usar o gás como uma arma no conflito.

As bolsas, por seu turno, estão a cair por toda a Europa. Em Londres o FTSE cai quase 2,5%; em Paris o CAC tomba 3,5%; em Frankfurt o DAX está em queda pronunciada de 3,6%. Em Lisboa, o PSI 20 cai 2,3%.

Na Rússia, a bolsa de Moscovo cai quase 30% e o rublo cai 3,5%.

Como é habitual em momentos de quedas nas bolsas, os ativos refúgio sobem. É o caso do ouro que sobe 3%, estando novamente perto dos 2.000 dólares.