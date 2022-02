Militares portugueses passaram a semana em treinos na Serra da Estrela, onde as temperaturas se aproximam mais das dos países de leste

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cerca de uma semana antes de o primeiro-ministro, António Costa, anunciar que vai mandar militares portugueses para a Roménia para proteger da Rússia as fronteiras daquele país, já os militares portugueses se estavam a preparar no terreno. Militares da Brigada de Intervenção do Exército passaram a última semana a treinar na zona da Serra da Estrela, o local em Portugal onde as temperaturas são mais próximas das do leste europeu.

Segundo apurou o Observador junto de fontes militares, mal a Rússia começou a marcar presença na zona de Donbass e se iniciaram as conjeturas sobre um possível conflito bélico com os russos a entrar em território ucraniano, os militares portugueses começaram logo a preparar-se para o terreno. É, aliás, prática habitual. “Sempre que existe um conflito começamos logo a treinar e a prepararmo-nos para o caso de sermos chamados a intervir”, explicou um militar.

Exército contacta militares na reserva

Neste caso, os militares da Brigada de Intervenção do Exército, os primeiros a serem chamados para as missões internacionais, estiveram a treinar na zona da Serra da Estrela, como mostram as imagens a que o Observador teve acesso. O Exército está já, também, a contactar com militares que se encontram na reserva, e de todas as unidades, incluindo as unidades especiais, para perceber se estão disponíveis para uma missão durante os próximos meses.

Na manhã de quinta-feira, horas depois de os militares russos terem entrado em território ucraniano, o primeiro ministro António Costa falou ao país e condenou veementemente “a ação militar russa”. Salvaguardou que a NATO não iria “intervir na Ucrânia”, mas que poderia levar a cabo missões de dissuasão em países aliados que fazem fronteira com a Ucrânia e em que Portugal participaria.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR