(Artigo em atualização)

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português decidiu este domingo fechar o espaço aéreo às companhias aéreas russas, anunciou oficialmente na rede social Twitter, na sequência de anúncios de vários outros países que tomaram a mesma decisão.

????????????????Portugal vai fechar o seu espaço aéreo a companhias de aviação da Rússia. Tomamos esta medida em articulação com os nossos parceiros europeus e em resposta à agressão da Rússia contra a Ucrânia. — N Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) February 27, 2022

Ao longo deste fim de semana vários países anunciaram o encerramento do seu espaço aéreo à Rússia: Finlândia, Irlanda, Dinamarca, Bélgica, Alemanha, França e Itália. Depois da invasão da Rússia à Ucrânia, também o Reino Unido, Estónia, Letónia, Eslovénia e Lituânia tinham tomado decisões no mesmo sentido.

Assim que percebeu que vários países estavam a bloquear os voos com origem nos aeroportos russos, também o Kremlin ripostou e proibiu aviões comerciais vindos destes países.

Estes países tomaram a decisão ainda antes da União Europeia reunir este domingo, o que segundo a Reuters será para avaliar se suspende os voos para a Rússia a partir de todos os seus estados-membros como forma de sancionar o país pela invasão à Ucrânia. A reunião está marcada para as 17h00.

O presidente russo Vladimir Putin já acusou as dores das várias sanções e posições que têm vindo a ser anunciadas, sobretudo pelos países membros da NATO e ameaçou esta tarde com a força nuclear do país, que já está em alerta caso seja necessário avançar. Este anúncio foi feito numa reunião com os responsáveis da defesa numa altura em que a própria Rússia se mostrou disponível para negociar com a Ucrânia.