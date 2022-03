A rainha Isabel II realizou esta terça-feira duas audiências virtuais a partir do Castelo de Windsor, sinal de que está a recuperar da infeção de Covid-19 que levou ao cancelamento de vários compromissos na semana passada.

A monarca britânica, de 95 anos, recebeu as credenciais dos embaixadores de Andorra e do Chade.

Porém, uma receção diplomática que estava prevista para acontecer no Castelo de Windsor na quarta-feira com centenas de membros do Corpo Diplomático foi adiada a conselho do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A rainha tem prevista a participação em vários eventos, incluindo uma cerimónia de comemoração da Commonwealth na Abadia de Westminster a 14 de março e, no mesmo local a 29 de março, uma missa em homenagem ao marido, o Duque de Edimburgo, que morreu em abril.

Quando a infeção de Covid-19 foi conhecida, a 20 de fevereiro, o Palácio de Buckingham indicou que a rainha tinha “sintomas ligeiros tipo gripe” e que pretendia continuar a cumprir “tarefas leves”.

Porém, acabou por cancelar vários eventos virtuais em que deveria participar.