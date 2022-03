Mais de um milhar de cidadãos estrangeiros já se voluntariaram para ajudar a Ucrânia a combater a invasão russa, isto apenas quatro dias depois de Volodymyr Zelensky anunciar a criação de uma “Legião Internacional para a Defesa Territorial” do país.

“Quem quiser juntar-se à defesa da Ucrânia, da Europa e do mundo pode vir e lutar lado a lado com os ucranianos contra os criminosos de guerra russos”, disse o presidente, em comunicado.

Só desde a Suécia, noticiou o Svenska Dagbladet, já chegaram a Kiev 400 inscrições, com os primeiros voluntários a partir rumo à Ucrânia já esta quinta-feira. “Nada mau para um pequeno país apenas alguns dias depois de ter sido feito o pedido para voluntários militares”, congratulou-se no Twitter Anders Östlund, sueco a viver em Kiev. “A Legião Estrangeira na Ucrânia pode vir a ser poderosa”, acrescentou o coordenador do grupo de voluntários daquele país, que serão, à chegada, integrados num grupo para falantes de inglês.

About 400 Swedes have so far signed up to be volunteers in the Ukrainian Army. Not bad for a small country only a few days after the call for military volunteers went out. The Foreign Legion in Ukraine could become forceful. https://t.co/phCviolE8A

— Anders Östlund (@andersostlund) March 2, 2022