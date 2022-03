Alexey Navalny, o mais audível opositor de Vladimir Putin, preso há mais de um ano numa cadeia a cerca de três horas de Moscovo, recorreu ao Twitter para apelar à “luta contra a guerra”.

“Tudo tem um preço, e agora, na Primavera de 2022, temos de pagar esse preço. Não há ninguém que o faça por nós. Não vamos ‘ser contra a guerra’. Vamos lutar contra a guerra”, escreveu, numa série de 12 tweets, onde apela à coragem dos russos, dentro e fora do país, e pede que, independentemente das punições e detenções impostas nos últimos dias aos manifestantes, façam ouvir as suas vozes.

“Se, para parar a guerra, temos de encher as prisões e as carrinhas da polícia connosco próprios, encheremos as prisões e as carrinhas da polícia connosco próprios”, escreveu o advogado e ativista.

1/12 We – Russia – want to be a nation of peace. Alas, few people would call us that now.

— Alexey Navalny (@navalny) March 2, 2022