Há oito anos a desempenhar o papel de duplo oficial do Presidente russo, o sósia polaco de Vladimir Putin temerá pela própria vida na sequência da escalada do conflito na Ucrânia reconheceu o próprio Slawek Sobala, de 53 anos, ao The Daily Star, ainda na semana passada.

Diretor da empresa de transporte Geoline Logistics e a residir na cidade polaca de Wroclaw, Sobala tem vindo a distanciar-se do Presidente russo, muito embora o ABC escreva que o polaco terá tentado — para já sem sucesso — agendar uma reunião cara a cara com Vladimir Putin através da embaixada russa na Polónia.

“Por causa da guerra, a minha percepção de Putin mudou. Eu tinha muito respeito por ele, mas agora acho que aquele homem causou muitos danos e gostaria de ajudar com minha imagem de Putin, para mostrar que ele também tem uma segunda face”, declarou o sósia. “Antes da guerra, eu não tinha temia pela minha segurança na rua, mas agora, depois da guerra começar, tenho algum receio porque em nossa cidade Wroclaw, há muitas pessoas da Ucrânia que trabalham e moram aqui.”

Representado pela agência Lookaliles, sediada no Reino Unido, Slawek Sobala tem sido fotografado ao lado de outros líderes mundiais nos últimos oito anos, assumindo-se como duplo oficial de Vladimir Putin. “Às vezes é divertido para mim quando fazemos este trabalho e encontramos outras duplas e nos divertimos, mas outras vezes é desconfortável, especialmente quando estamos com a família de férias, na praia ou em um restaurante, e as pessoas vêm chamá-lo e dizem: ‘Ei, ei, você se parece com Putin, posso tirar uma foto minha com você?'”, revelou a mulher ao The Daily Star, sem revelar, no entanto, quantos milhares de euros terão angariado neste papel.

Sem nunca assumir que o Kremlin recorreria a sósias para substituí-lo, o próprio Vladimir Putin reconheceu que a ideia terá sido tomada em conta numa entrevista à agência TASS em 2020.