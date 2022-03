Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No início desta semana, foi noticiada, em vários jornais internacionais, a suposta doação de nove milhões de euros do ator Leonardo DiCaprio à Ucrânia, país onde a sua a avó terá nascido. Nenhum destes pontos é, contudo, verdade.

Uma fonte próxima do ator confirmou à ABC News que essas afirmações estariam erradas, tanto a doação como as origens da avó do ator.

A mesma fonte explicou que DiCaprio teria de facto doado dinheiro — não especificando a quantia — mas que este teria sido atribuído à associação humanitária CARE, assim como ao Comité Internacional de Resgate, ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e ainda à organização Save the Children, em apoio à Ucrânia.

Além disso, tem sido relatada a proximidade entre o ator e o Presidente russo Vladimir Putin, na altura ainda primeiro-ministro da Rússia. Os dois encontraram-se, de facto, em 2010, em São Petersburg. O encontro, contudo, foi realizado durante uma conferência cujo tema era o Tigre Siberiano, uma espécie em risco de extinção. O ator tem marcado presença ao longo dos anos na problemática das alterações climáticas, assim como em relação às espécies ameaçadas no planeta.