O presidente do Chega, André Ventura, disse esta quinta-feira ter sentido “enorme recetividade” nos contactos com os portugueses residentes no estrangeiro, reforçando a esperança de eleger um deputado pelo círculo da Europa à custa do PSD.

A visita a Londres que esta quinta-feira terminou foi a última etapa de uma digressão que incluiu Espanha, Suíça e França, numa tentativa de conquistar o 13.º deputado no âmbito da repetição das eleições legislativas no círculo da Europa.

O líder do terceiro partido mais votado nas eleições legislativas afirmou à agência Lusa que há militantes do PSD no Reino Unido, bem como em França e na Suíça, que se passaram para o Chega.

“O que encontrámos na rua é recetividade. Todos os países onde tenho ido, enorme recetividade. Vamos ver se se traduz em votos ou não“, disse.

André Ventura afirmou ter dois objetivos: manter o terceiro lugar em termos de votos e eleger um deputado para “começar a dar voz à emigração porque os deputados que o PSD e PS têm eleito não tem sido voz da emigração”.

Confiante, mas também realista, o deputado reconheceu que esta é “uma eleição muito específica, com universo eleitoral reduzido no número de pessoas, com um contexto de muita instabilidade internacional e nacional”

Ventura respondeu também às declarações do líder social-democrata, Rui Rio, que disse em Paris que o voto no Chega “é um voto perdido” e que não tinha conhecimento da presença de militantes sociais-democratas num evento do Chega em Paris.

“Rui Rio o que está a fazer aqui é a mentir e a ignorar um facto que é o crescimento do Chega da Europa. Ele pode continuar a tocar violino quando o barco se afunda e ele está a contribuir para isso rapidamente e a levá-lo ao fundo. Vamos ver como corre, mas nós estamos muito confiantes e certamente não é Rui Rio que vai impedir que os nossos objetivos se concretizem”, concluiu.

Na visita, Ventura foi recebido pelo embaixador no Reino Unido, Manuel Lobo Antunes, mas uma “alteração de planos” resultou no cancelamento de uma visita ao consulado geral de Londres.

Na quarta-feira participou num jantar com militantes num restaurante português em Stockwell, a zona de Londres conhecida por Little Portugal devido à numerosa comunidade e comércio lusos, área onde ia voltar esta tarde para contacto com os emigrantes.

Os eleitores do círculo da Europa estão ser chamados para votar novamente nas legislativas no círculo da Europa, após o Tribunal Constitucional declarar a nulidade das eleições nestas assembleias.

Mais de 157 mil votos dos eleitores do círculo da Europa foram anulados após, durante a contagem, terem sido misturados votos válidos com votos inválidos, não acompanhados de cópia do documento de identificação, como exige a lei.

Após a decisão do TC, a Comissão Nacional de Eleições deliberou que a repetição da votação presencial no círculo da Europa terá lugar nos dias 12 e 13 de março e os votos por via postal serão considerados se recebidos até 23.