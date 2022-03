O heptacampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, anunciou que vai mudar de nome e assumir o apelido de solteira da mãe, Larbalestier, para honrar a herança familiar, esta segunda-feira na Expo Dubai. “O nome da minha mãe é [Carmen] Larbalestier e estou prestes a colocá-lo no meu nome”, revelou o piloto britânico, que vai entrar em competição já este domingo, nesta abertura da temporada, no GP do Bahrein.

A razão? “Não entendo por completo a ideia de, quando as pessoas se casam, a mulher tem de perder o seu nome. E eu quero que o nome da minha mãe continue ao lado do nome Hamilton”, justificou.

Lewis Hamilton on adding his mum’s last name "Larbalestier" to his name.

"I don't really fully understand the whole idea when people get married – the woman loses her name, and my mum, I really want her name to continue on with the Hamilton name."#Expo2020 #TeamLH ???? pic.twitter.com/RE3MJ1sTWq

— Sir Lewis Hamilton Updates (@SirLewisUpdates) March 14, 2022