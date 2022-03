Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma produtora independente de figuras lego conseguiu angariar mais de 16 mil dólares — cerca de 14.600 euros — com a venda de cocktails molotov em lego com a bandeira da Ucrânia, assim como figurinos do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

O anúncio da venda das figuras foi realizado no dia 4 pela Citizen Brick na rede social Facebook. Na publicação, a empresa explicou que a receita obtida na venda desta edição limitada ia ser doada na totalidade à Direct Relief, para ser depois colocada ao serviço da população ucraniana. Cada cocktail molotov miniatura tinha um custo de 10 dólares ( cerca de 9 euros), e a versão lego de Zelensky tinha um custo de 100 dólares, cerca de 91 euros.

Segundo a Brick Fanatics, a Citizen Brick conseguiu angariar 16.540 dólares. A empresa, que começou em 2010 e que desde então produz e vende figuras e acessórios personalizados que não são produzidos pela Lego, explicou na rede social Instagram que o dinheiro angariado vai permitir fornecer equipamento médico à Ucrânia.

As minifiguras venderam-se quase imediatamente”, afirmou a Citizen Brick. “Fizemos o máximo que conseguimos numas frenéticas 24 horas, com a equipa da Citizen Brick a trabalhar no seu dia de folga para imprimir [as minifiguras]. Sabemos que algumas pessoas tentaram comprar uma e não conseguiram, e esperamos que possam considerar fazer uma doação direta a uma associação humanitária apesar de tudo.”

Nos últimos seis meses, a Direct Relief ajudou a Ucrânia com 26 milhões de dólares — cerca de 23.7 milhões de euros — em equipamento médico.