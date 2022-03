Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Piratas informáticos, ou hackers, conseguiram colocar num site de um canal de notícias ucraniano um vídeo em que o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciava a rendição – e as imagens chegaram a ser transmitidas na emissão em direto nesse canal televisivo. Este vídeo, que também foi posto a circular nas redes sociais, é um “deepfake“, um vídeo manipulado com recurso a técnicas de inteligência artificial.

Não é conhecida a origem do vídeo, que tinha cerca de um minuto de duração – Zelensky aparecia a pedir aos soldados e a todas as pessoas que pousassem as suas armas e se rendessem. Visto de relance, o vídeo parece autêntico, embora uma análise mais cuidada evidenciasse que a pronúncia não correspondia exatamente à de Zelensky e existem pequenas imperfeições no movimento da cabeça e da boca.

A deepfake of Ukrainian President Volodymyr Zelensky calling on his soldiers to lay down their weapons was reportedly uploaded to a hacked Ukrainian news website today, per @Shayan86 pic.twitter.com/tXLrYECGY4 — Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 16, 2022

O surgimento de um vídeo como este já tinha sido antecipado pelas autoridades ucranianas, que recentemente difundiram uma mensagem onde alertavam para o perigo dos deepfakes e como vídeos manipulados (incluindo com o patrocínio da Rússia) poderiam tentar semear o pânico e a confusão entre os cidadãos.

As imagens chegaram a ser postas, pelos hackers, no site da televisão Ukraine 24 – e chegou a ser transmitido, por momentos, na emissão ao vivo, como reconheceu o canal televisivo.

#Ukraine Hackers published a deep fake of @ZelenskyyUa urging citizens to lay down their arms. He responded immediately:

"If I can offer someone to lay down their arms, it's the Russian military.Go home.Because we're home. We are defending our land, our children & our families." pic.twitter.com/TiICf3Z5Te — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 16, 2022

Depois de as empresas donas de redes sociais como o Facebook, o Twitter e o Youtube terem eliminado o vídeo, o próprio Zelensky colocou uma mensagem no Telegram onde desmentiu qualquer rendição: “Estamos a defender a nossa terra, as nossas crianças, as nossas famílias. Portanto não temos planos de pousar as armas. Até à vitória!”.