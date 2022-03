A série de comédia protagonizada pelo atual Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai regressar à Netflix norte-americana, numa altura em que a sua liderança da resistência ucraniana contra a invasão russa está a valer a Zelensky um estatuto de herói global.

Antes de ser eleito Presidente da Ucrânia, em 2019, Volodymyr Zelensky era um popular comediante ucraniano, sobretudo popularizado pela série Sluga naroda (Servidor do Povo), transmitida pela televisão ucraniana e entre 2015 e 2019, e pela Netflix entre 2017 e 2021.

Na série, Zelensky interpreta um professor de história numa escola secundária que se torna inesperadamente Presidente da Ucrânia depois de um dos seus alunos o ter filmado a criticar a corrupção no país — e de o vídeo se ter tornado viral na internet.

You asked and it’s back!

Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF

— Netflix (@netflix) March 16, 2022