Rádio Observador bate recordes de audiências

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Rádio Observador está a ter os seus melhores resultados de sempre. Esta semana foi divulgado o mais recente relatório Bareme Rádio da Marktest e a Rádio Observador entrou pela primeira vez no Top 10 do Ranking Nacional de AAV (Audiência Acumulada de Véspera), na 9.ª posição, com 0,8%.

As audiências mais altas da Rádio Observador registam-se em Lisboa, com 2,1% — o que representa já metade das audiências da TSF. No Porto, a Rádio Observador chega aos 1,3%. São subidas superiores a 50% em relação a vagas anteriores.

A segmentação das audiências mostra que a Rádio Observador tem o valor mais alto de sempre nos jovens, reforçando a presença nos Quadros Médios/Superiores (49% da audiência total) e nas classes A/B (64% da audiência).

Audiências quadruplicam na escuta online

A Rádio Observador também está a bater recordes nas audiências digitais. Com emissões especiais consecutivas dedicadas à guerra na Ucrânia, a escuta online duplicou em horário nobre e quadruplicou noutros horários ao longo do dia.