O “Leiria Sobre Rodas” (LSR) está de regresso de 13 a 16 de outubro, para a nona edição, anunciou este sábado a organização, que destaca na programação a área dedicada à tecnologia e os desfiles motorizados.

“A Avenida Elétrica reedita este ano uma área totalmente dedicada ao futuro da mobilidade e à tecnologia de ponta. É aqui que os visitantes do LSR podem conhecer e até experimentar novidades da indústria, protótipos, trotinetes, bicicletas, motos e automóveis de várias marcas, entre modelos elétricos, híbridos e a hidrogénio”, anunciou a Câmara.

Segundo um comunicado de imprensa, a Avenida Elétrica irá realizar-se em parceria com a Base Aérea N.º 5 de Monte Real num ‘open day’ em 18 de setembro, numa antecipação à nona edição do LSR.

“Ao longo de oito edições, o LSR conquistou um espaço único no panorama dos eventos em torno da competição, da indústria e da cultura motorizada. Criado pelo Município de Leiria e parceiros locais privados, o evento foi crescendo em dimensão e popularidade”, destacou.

A Câmara referiu que o evento já “chegou a atrair mais de 50 mil visitantes antes do espoletar do contexto pandémico” de covid-19 e, agora, “miúdos e graúdos voltarão a poder desfrutar de um evento único no país”.

Segundo a autarquia, o LSR conta com “um programa diversificado que reforça a fórmula de sucesso dos anos anteriores” e, “tal como nas últimas edições, o charme de outras eras volta a ser um elemento central” do evento.

“Exposições e passeios de automóveis e motos clássicos, verdadeiros ícones de duas e quatro rodas. O passeio de Vespas, motos antigas e bicicletas antigas promete tornar-se um carismático desfile de história sobre rodas”.

O “já incontornável” Leiria Motor Show reunirá a “nata dos ralis nacionais, e não só, tentando conquistar o título — e o sempre apetecível ‘prize money’ — do Rally2 Gold Challenge, um ‘shootout’ onde o talento dos pilotos se junta às mais espetaculares máquinas de ralis em Portugal”.

Este ano, “os duelos de campeões serão também alargados aos pilotos da competição de clássicos desportivos” e a “tradicional Feira de Automobilia é mais um motivo de interesse para aficionados e colecionadores, sempre em busca de relíquias preciosas ou simples recordações”.

O LSR conta com “um programa de quatro dias em que alia experiências com automóveis clássicos, desportivos e de competição, com áreas dedicadas à mobilidade sustentável”.