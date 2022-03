Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Um avião com 133 passageiros a bordo despenhou-se na China, noticia a AFP. O número de vítimas mortais ainda não é conhecido.

De acordo com a AFP, o avião — um Boeing 737 com 133 passageiros a bordo — pertencia à companhia aérea China Eastern, uma das cinco grandes empresas de aviação da China, com sede em Xangai.

O avião despenhou-se numa zona rural do sul da China, perto da cidade de Wuzhou, na região de Guangxi.

Segundo a televisão estatal CCTV, que a AFP cita, a queda do avião deu origem a um incêndio.