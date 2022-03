Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

David Beckham entregou no domingo a sua conta de Instagram à diretora de um centro hospitalar perinatal em Kharkiv, onde a profissional de saúde mostrou aos quase 72 milhões de seguidores de Beckham as condições de trabalho e os riscos que correm os profissionais de saúde e doentes do hospital no meio de uma guerra.

Nos stories filmados é possível ver um bunker na cave do hospital para onde os doentes se refugiam durante os bombardeamentos de Kharkiv. A partilha dos vídeos foi realizada em parceria com a Unicef, e um dos stories mostra inclusive, um bebé recém-nascido com uma máquina de oxigénio doada pela organização ao hospital.

▲ O bunker do hospital perinatal de Kharkiv gravado através da conta de Instagram de David Beckham Reprodução Instagram / David Beckham

“Os primeiros dias foram os mais difíceis. tivemos de aprender a trabalhar com os bombardeamentos“, explicou Iryna, a diretora do hospital que trabalha igualmente “24/7” como anestesiologista pediátrica.

Estamos provavelmente a arriscar as nossas vidas mas não pensamos nisso. Adoramos o nosso trabalho. [Nós] os médicos e enfermeiros aqui preocupamo-nos e choramos mas nenhum de nós vai desistir.”

A diretora do hospital perinatal explicou ainda que os bebés nos cuidados intensivos não podiam ser levados para o bunker durante os bombardeamentos, dado estarem ligados a equipamento vital que não pode ser movido.

Obrigado David Beckham por teres entregado a tua conta, [obrigado] Iryna pelo teu trabalho heroico, e [obrigado] a todos aqueles que têm ajudado crianças com os vossos donativos”, respondeu a Unicef, através da sua conta oficial de Instagram, ao ex-jogador de futebol.

A antiga estrela de futebol do Manchester United e do Real Madrid agora com 46 anos, é pai de quatro filhos e embaixador da Unicef desde 2005.