A Alfa Romeo trouxe até Lisboa o primeiro Tonale a visitar o nosso país, para marcar a abertura das encomendas da versão de lançamento, denominada Special Edition. Com um pack de equipamento acima da média, o novo SUV – que promete tornar-se rapidamente o best-seller da marca italiana – é proposto por 39.000€ com motor de 130 cv, apontando armas a concorrentes como o BMW X1 e Mercedes GLA.

Derivado da plataforma que suporta o Jeep Compass, o SUV compacto da Alfa Romeo nada tem a ver com o seu “irmão” da Stellantis, seja em termos estéticos ou de filosofia, dado que em vez de um SUV com vocação para jipe, o Tonale pretende ser SUV com atitude desportiva. Para começar, o scudetto, a tradicional grelha da marca, deixa bem claro que estamos perante um Alfa, para depois os dois faróis com três elementos que a ladeiam apelarem à tradição, ao fazerem lembrar o SZ (Sprint Zagato) de 1989.

Para SUV compacto, o Tonale é mais comprido do que o habitual, com 4,53 m, ultrapassando o Compass (4,40m) e o X1 (4,45m), o que apesar da sua largura (1,84m) e altura (1,60m) faz o modelo parecer menos volumoso e mais ágil. O pilar traseiro e os farolins, também eles triplos e ligados por uma barra luminosa, completam o conjunto.

Apesar do aspecto volumoso e da maior altura ao solo, a Alfa Romeo promete que o Tonale exibirá o melhor comportamento da classe 9 fotos

Por dentro, o irmão mais pequeno do Stelvio é espaçoso para o segmento, com bons materiais na versão Veloce e os pespontos para lhe reforçar o ar desportivo. O ecrã central (com 10,25”) fornece uma diversidade de informações, inclusivamente o controlo dos sistemas de ajuda à condução de Nível 2, com o painel de instrumentos (12,3”) a recorrer a um ecrã similar, mas com a forma tradicional da Alfa Romeo, que a marca denomina cannocchiale (binóculos, em português). Os bancos dianteiros são envolventes, nesta versão, para os traseiros oferecerem lugar para três adultos, tanto em largura como em espaço para as pernas e em altura para a cabeça. Lá atrás surge a bagageira, em relação à qual a Alfa ainda não revelou a capacidade.

Motores a gasolina, gasóleo e PHEV

O Tonale é proposto com mecânicas para todos os gostos. Entre as mais acessíveis estão as duas versões disponíveis do novo motor 1.5 sobrealimentado da Stellantis, a funcionar segundo o ciclo Miller para se tornar mais eficiente. Esta unidade está associada a um sistema mild hybrid a 48V, que recorre a um pequeno motor eléctrico com 20 cv e 55 Nm (alimentado por bateria com 0,8 kWh) que ajuda nas acelerações, permitindo ainda circular distâncias muito curtas em modo eléctrico, reduzindo ligeiramente emissões e consumos. Este 1.5 turbo, que vê a gasolina ser fornecida a uma pressão de 350 bar e que na versão mais potente monta um turbocompressor de geometria variável, é oferecido com 130 cv e 160 cv, sendo estas versões electrificadas as que vão chegar primeiro ao mercado.

O SUV compacto da Alfa vai disponibilizar igualmente uma motorização diesel, que será a mesma unidade que encontramos no Compass, o 1.6 com 130 cv. Mas será o Tonale híbrido plug-in (PHEV) o mais apetecível da gama, até porque será o mais potente, rápido e económico, usufruindo ainda das vantagens que a fiscalidade de países como o nosso concede aos PHEV. Esta versão do SUV tem como motor principal o 1.3 sobrealimentado do Compass, com os mesmos 180 cv e um binário de 270 Nm. Só que, ao contrário do que acontece no Jeep, no Tonale PHEV o motor eléctrico vê a potência subir de 60 cv para 122 cv, o que atira a potência total para 275 cv. Isso leva-o a anunciar 0 a 100 km/h em apenas 6,2 segundos (contra 7,3 segundos do Compass 4xe de 240 cv e 6,9 segundos do X1 25e com 220 cv).

O interior do Tonale é cuidado e espaçoso, para a classe 6 fotos

Alimentado por uma bateria com uma capacidade de 15,5 kWh (regarregável a 7,4 kW), maior do as que equipam o Jeep (11,4 kWh) e o BMW (10 kWh), o Tonale PHEV, denominado e-Q4, promete 80 km de autonomia em modo eléctrico em circuito citadino e cerca de 60 km em ciclo combinado, segundo o método europeu WLTP. Tal como acontece no Compass, o motor de combustão está instalado à frente e faz mover as rodas anteriores, enquanto o motor eléctrico e a respectiva bateria estão colocados atrás, sobre o eixo traseiro. É este o motivo que permite à marca reivindicar tracção integral para o mais potente dos Tonale, com a já mencionada designação e-Q4 a ser sinónimo de sistema 4×4 eléctrico.

Um SUV com espírito desportivo

Depois de garantir 275 cv, extraídos da mecânica PHEV, a Alfa Romeo preocupou-se em assegurar que este SUV é capaz de dar prazer a quem o quiser conduzir mais depressa. E este é o resultado do empenho pessoal de Jean-Philippe Imparato, o CEO da marca italiana e que antes já demonstrou o seu valor ao colocar a Peugeot nos píncaros.

Com suspensão McPherson à frente e multilink atrás, o Tonale abraçou uma série de medidas para garantir a máxima eficácia em termos de comportamento. Assim, os amortecedores são do tipo Frequency Selective Damping, para serem duros em condução desportiva e macios em ritmo de passeio. À frente pode estar ainda um diferencial com autoblocante electrónico nas versões de tracção à frente, sendo que as versões 4×4 recorrem à tecnologia da Alfa. Daí que o construtor prometa “o melhor comportamento da classe”.

Os pormenores do Alfa Romeo Tonale 4 fotos

Contribui igualmente para a eficiência a caixa automática de dupla embraiagem e sete velocidades, que visa simultaneamente a rapidez e o conforto, através dos seus três modos de condução, respectivamente Dynamic (desportivo), Natural (híbrido) e Advanced Efficiency (eléctrico).

Encomendas já. Entregas a partir de Junho

Os clientes portugueses, bem como os do resto da Europa, já podem encomendar o Tonale, mas apenas na versão Special Edition, que os italianos apelidam de Edizione Speciale. Monta o motor 1.5 sobrealimentado mild hybrid com 130 cv e apresenta-se num nível de equipamento mais completo, equivalente ao Veloce, sendo proposta por 39.000€. Porém, esta motorização vai estar disponível com dois outros níveis de equipamento e ambos mais baratos. Os valores não foram ainda anunciados, mas sê-lo-ão em breve. Paralelamente com os pagamentos a pronto, a Alfa Romeo propõe um aluguer de longa duração com uma entrada de 11.000€ e uma renda mensal de 399€.

As encomendas agora realizadas para edição de lançamento serão entregues a partir de Junho, para em Julho começarem a chegar aos clientes os Tonale mild hybrid com 160 cv. O motor diesel vai poder ser encomendado a partir de Julho, estando as entregas previstas para Setembro. O PHEV abre reservas em Outubro, mas chega ainda em 2022.