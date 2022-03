O diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Luís Botelho Miguel, pediu a demissão do cargo, segundo um despacho publicado esta terça-feira em Diário da República.

Luís Botelho Miguel solicitou o fim da “comissão de serviço como diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras”, cargo que exercia desde dezembro de 2020, refere o despacho assinado pela ministra da Administração Interna, Francisca van Dunem.

O despacho, com data de 28 de março, indica ainda que o fim da comissão de serviço do diretor nacional do SEF tem efeitos a partir da próxima quarta-feira.