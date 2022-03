Morte de PSP. Capelão da Marinha critica almirante e arrisca expulsão. Militares ameaçados com "prisão" se divulgarem versão não oficial

Gouveia e Melo cruzou o Tejo, ligaram-se as câmaras e o almirante disparou a mensagem que o tinha levado ali: “Os acontecimentos do último sábado já mancharam as nossas fardas, independentemente do que vier a ser apurado. O ataque selvático, desproporcional e despropositado não pode ter desculpas e justificações nos nossos valores, pois fere o nosso juramento de defender a nossa pátria. O agente Fábio Guerra era a nossa pátria, a PSP e as forças de segurança são a nossa pátria e nela todos os nossos cidadãos.”

As palavras do almirante ficaram a ecoar junto dos militares daquele corpo de elite. Em particular, quando se referiu às agressões ao agente da PSP, prostrado, depois de já ter sido alvo de várias agressões. “Quando vejo alguém a pontapear um ser caído no chão, vejo um inimigo de todos nós, os seres decentes, vejo um selvagem, vejo o ódio materializado e cego, vejo acima de tudo um verdadeiro covarde.” A intervenção, filmada e difundida por vários meios de comunicação nacionais, geraram desagrado entre os militares de elite da Marinha — e o capelão do ramo verbalizou-as no Facebook.

“O senhor almirante que aguarde pela Justiça. Julgar sem saber não corre nada bem”, escreveu o capelão da Marinha, na última sexta-feira, no Facebook, numa publicação em que Licínio Luís se referia diretamente ao discurso de Gouveia e Melo e que acabou por ser partilhada centenas de vezes, depois de chegar aos grupos militares naquela rede social (mesmo depois de a versão original ter sido apagada a substituída por print screens das palavras do padre.). “O senhor almirante nunca foi para a noite? Nunca bebeu uns copos?”

“Ordem de expulsão” durou 24 horas

Membro do corpo de fuzileiros há cerca de 25 anos, as críticas do capelão da Marinha geraram um amplo apoio nas redes sociais. Mas desagradaram a Gouveia e Melo. Nesta segunda-feira, Licínio Luís foi convocado para uma reunião no gabinete do CEMA. E, de acordo com relatos que chegaram ao Observador, o padre terá saído diretamente do encontro e ter-se-á dirigido ao Alfeite. Ali, visivelmente perturbado, tratou de arrumar a capela e esvaziar o cacifo — teria recebido indicações de que ia ser afastado das funções que desempenhava na Marinha e, mais do que isso, expulso do ramo. O semanário Expresso escreve que a Marinha ainda pondera uma decisão sobre o caso mas, ao Observador, fontes militares indicam que o caso ficou encerrado sem que qualquer penalização fosse aplicada ao militar.

No dia seguinte ao primeiro encontro, já na manhã desta terça-feira, novos desenvolvimentos. Numa segunda reunião com Gouveia e Melo, Licínio Luís terá recebido indicações de que, afinal, não seria expulso e poderia manter-se como capelão do ramo. Ao Observador, várias fontes indicavam que teria sido a intervenção do bispo das Forças Armadas a impedir o desfecho mais dramático. Num contacto telefónico, D. Rui Valério garante não ter tido qualquer influência nessa reversão da pena. “Eu nem sequer tenho estado por Lisboa, ainda tenho de me inteirar do caso”, diz o clérigo ao Observador.

Questionado sobre uma ordem de expulsão, o padre Licínio Luís preferiu não tecer comentários, dizendo apenas que era preciso “deixar o processo correr”. Também em declarações sintéticas ao Observador, o padre Paulo Correia, superior do capelão na Congregação dos Passionistas (de que Licínio Luís faz parte) disse apenas que o assunto estava “sanado”.