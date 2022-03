Morreu Tom Parker, da banda The Wanted. Tinha 33 anos

“Max, Jay, Siva, Nathan e toda a família Wanted estão devastados pela perda trágica e prematura do seu colega de banda Tom Parker, que morreu pacificamente na hora do almoço desta quarta-feira rodeado pela sua família e pelos seus companheiros de banda”, escreveu o grupo no Faceboook, dizendo ainda que “Tom foi um marido incrível para Kelsey e pai para Aurelia e Bodhi”. “Era nosso irmão, palavras não podem expressar a perda e tristeza que sentimos. [Estará] Sempre e para sempre nos nossos corações”, escreveram também.

O cantor tinha anunciado que tinha cancro em outubro de 2020. No início de 2021, a partir do Instagram, Parker disse que o tumor estava em remissão. Porém, desde novembro do mesmo ano que não havia mais notícias quanto ao prognóstico de saúde.

Como membro da banda The Wanted, o cantor teve músicas e albuns no top 10 do Reino. A banda da qual fazia parte vendeu milhões de discos e atuou em todo o mundo. Uma das músicas mais populares do grupo é a canção “Glad you came”, lançada em 2011.