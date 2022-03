Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Fundação em Memória de Buchenwald e Mittelbau-Dora, que preside às cerimónias da libertação dos campos de concentração nazis com o mesmo nome, afirmou que não convidou os representantes oficiais da Rússia e da Bielorrússia para o evento que se realizará no próximo mês, a 10 de abril, e irá marcar o 77.º do fim da II Grande Guerra.

“Representantes oficiais da Rússia e da Bielorrússia não são bem-vindos nas cerimónias deste ano”, disse a Fundação em Memória de Buchenwald e Mittelbau-Dora em comunicado, como citado pelo The Guardian, acrescentando que as embaixadas dos dois países em Berlim foram informadas da decisão.

Segundo a fundação, por detrás da retirada do convite está a morte de Boris Romantschenko, um sobrevivente do holocausto que morreu em Kharkiv, na Ucrânia, na sequência de um bombardeamento russo.

Na cerimónia a 10 de abril haverá uma homenagem especial a Romantschenko, prisioneiro em quatro campos nazis diferentes durante a II Guerra Mundial e que foi vice-presidente para a Ucrânia do comité internacional Buchenwald-Dora.

Segundo a fundação, em vez de figuras oficiais da Rússia e da Bielorrússia, vão ser convidados representantes da “sociedade civil” da Ucrânia e da Rússia para prestar homenagem às vítimas do campo de concentração (Buchenwald) que também foi utilizado pela União Soviética. Quinze sobreviventes da Alemanha, Canadá, França, Israel, Polónia, Roménia, Suíça, Hungria e Estados Unidos deverão também participar no evento.