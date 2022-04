Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando o CEO da Rolls-Royce Motor Cars, Torsten Müller-Ötvös, anunciou que o construtor britânico apenas produziria modelos eléctricos a bateria a partir de 2030, a indústria e os fãs da marca foram apanhados de surpresa, sobretudo por se tratar da marca mais reputada do mundo. O primeiro destes veículos eléctricos será o Spectre, que chegará ao mercado na segunda metade de 2023 e que já foi aprovado pelos engenheiros da marca após os testes de Inverno.

O CEO da Rolls já tinha avançado que o seu primeiro modelo alimentado exclusivamente por bateria seria alvo de um esforço de preparação e desenvolvimento, para garantir que a mudança do “combustível” não iria defraudar as expectativas dos potenciais clientes da marca britânica. Daí que Müller-Ötvös tenha assegurado que o Spectre iria percorrer 2,5 milhões de quilómetros em testes antes de entrar em produção, o que equivale a uma simulação de 400 anos de utilização média.

A Rolls-Royce não avançou com muitos detalhes sobre o Spectre, mas pelas fotos do protótipo é fácil perceber que se trata de um coupé de duas portas com quatro lugares e mais de 5 metros de comprimento. A plataforma será mista – solução também adoptada pela BMW –, já utilizada em veículos da marca com motores de combustão, como é o caso do SUV Cullinan e da berlina Phantom, construída em alumínio para conter o peso.

Os 2,5 milhões de quilómetros incluem percursos que a Rolls considera figurarem entre os mais difíceis do planeta, com frio ou calor extremos, além de chuva, poeira, mau piso e alta velocidade. Os testes agora terminados, no norte da Suécia, a apenas 55 km do Círculo Polar Árctico, expuseram o Spectre a temperaturas de 40ºC negativos, não vá um cliente do modelo pretender realizar uma visita ao Pai Natal. De caminho, este tipo de ensaios serve igualmente para submeter as baterias e o respectivo sistema de gestão às piores condições possíveis, com sacrifício da autonomia ou da vida útil das células, tendo a marca revelado que o Spectre irá necessitar de 700 kg de acumuladores.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Após os testes realizados em Arjeplog, no norte da Suécia, o Spectre já percorreu mais de 625 mil quilómetros, cerca de 25% da distância prevista. A base deste luxuoso coupé eléctrico será utilizada noutros modelos a bateria da Rolls-Royce, de berlinas como o Phantom a SUV como o Cullinan.