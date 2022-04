Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Príncipe André terá recebido mais de 1 milhão de libras de um burlão turco, que lhe foi apresentado por um contrabandista de armas líbio.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, o duque de York foi apresentado a Selman Turk através de Tarek Kaituni, ainda em 2019, tendo os dois ficado amigos desde então. E esta não foi a primeira relação em que o líbio Kaitun fez de intermediário: chegou a organizar encontros entre o membro da família real britânica e Muammar Kadhafi, o antigo Presidente da Líbia. A proximidade era tal que Kaituni foi mesmo convidado para o casamento da Princesa Eugenie, filha do príncipe André, no Castelo de Windsor, em 2018.

Depois de o príncipe André e Selman Turk terem sido apresentados por Kaituni, durante uma festa de anos no Castelo de Windsor, os três encontraram-se em pelo menos duas ocasiões. O jornal britânico garante que desde que Kaituni presentou André e Turk, o turco facilitou pagamentos de 1,1 milhões de libras para o duque de York, 225 mil libras para a sua ex-mulher Sarah Ferguson, e de 25 mil para a princesa Eugenie.

Mas a história não fica por aqui. O Telegraph garante que este dinheiro foi roubado a Nebahat Evyap Isbilen, uma magnata turca de 77 anos que tinha pedido a Turk para retirar 87 milhões de libras do país, de onde fugia de perseguição política.

A única vez que Selman Turk foi visto em público com filho de Isabel II foi em novembro de 2019, quando Turk recebeu um prémio pelo seu banco digital, o Heyman Al. Dias depois, a turca Nebahat Evyap Isbilen fazia uma transferência de 750 mil libras para o Duque de York — o jornal britânico diz que Isbilen acreditava que este era um valor que tinha de pagar para agilizar o seu passaporte. Turk terá ainda dito à milionária que o Duque poderia ajudar no caso do seu marido, uma figura política detida na Turquia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Uma transcrição de uma chamada telefónica, obtida pelo Telegraph, mostra Turk a explicar ao banco de Isbilen, em novembro de 2019, que as 750 mil libras foram um presente de casamento para a princesa Beatrice.