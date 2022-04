Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A vala comum, encontrada junto à igreja de Santo André e Pyervozvannoho Todos os Santos, em Bucha, já era visível a 10 de março, quando os russos controlavam a região de Kiev. No final desse mês, a escavação já tinha 14 metros de comprimento.

A Maxar Technologies, que ao longo do conflito tem divulgado imagens de satélite da Ucrânia, partilhou duas fotografias do terreno dessa igreja. Uma delas é de dia 31 de março, dois dias depois de a Rússia ter anunciado, na ronda de negociações para a paz em Istambul, que iria reduzir a sua atividade militar perto de Kiev — as autoridades ucranianas só anunciaram o controlo total da região no sábado. A outra de dia 10 de março e, segundo a empresa norte-americana, os primeiros sinais de escavação surgiram nesse dia.

“Mais recentemente, uma imagem de 31 de março mostra a vala com cerca de 14 metros de comprimentos na secção a sudoeste da zona perto da igreja”, indicou este domingo a Maxar, citada pela Reuters.

Imagem satélite da Maxar Technologies de 10 de março 2 fotos

Fotografias tiradas no local mostram vários cadáveres de civis ucranianos, sendo que alguns ou não estavam enterrados ou tinham partes do corpo visíveis, lê-se no Telegraph. Não se sabe ao certo quantos corpos estão na vala, mas os residentes da cidade disseram à CNN que a escavação começou no início da invasão russa.