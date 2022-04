Russos deixaram rasto de morte nas ruas de Bucha. Militares ucranianos falam em "execuções arbitrárias" de civis

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As imagens são chocantes. Cadáveres espalhados pelas ruas, alguns de mãos atadas atrás das costas, outros queimados. Uns ao lado de casas, outros no meio da estrada. Todos civis. Pessoas que até à invasão da Rússia à Ucrânia viviam ali em paz, com vidas normais, e que acabaram assassinadas brutalmente pelas tropas russas de Vladimir Putin. A crueldade das fotografias e vídeos vaticina o que já está a ser investigado: crimes de guerra.

Este sábado, ao 38.º dia de guerra na Ucrânia, as tropas de Volodymyr Zelensky recuperaram algumas cidades perto de Kiev, entre elas Bucha, situada a 25 quilómetros da capital ucraniana. As fotografias que têm sido fortemente divulgadas nas redes sociais mostram das suas ruas um cenário de horror. Os jornalistas da AFP que estiveram na cidade contam que viram vítimas de mãos amarradas atrás das costas com faixas brancos (um deles tinha mesmo um passaporte ucraniano aberto ao lado do corpo), outras dentro de carros cravejados de balas e outras caídas ao lado das suas bicicletas, cidadãos atropelados e alguns queimados.

Nas redes sociais, as Forças Armadas ucranianas, políticos e jornalistas têm estado a divulgar várias imagens de forma a mostrar que os russos estão a cometer crimes de guerra.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW: -Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022

Dmytro Kuleba, ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, escreve que a Rússia levou a cabo um “massacre deliberado”. “Os russos pretendem eliminar o maior número possível de ucranianos”, afirmou, prometendo deter e expulsar as tropas russas e reiterando que os países do G7 aumentem as sanções ao país.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of ???????? animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

Na página oficial do Twitter, as Forças Armadas da Ucrânia partilharam um vídeo da destruição da cidade, filmado de dentro de um dos carros das tropas ucranianas enquanto percorrem as ruas de Bucha e deparam com a devastidão e as vítimas deixadas pelos inimigos. “Cidade ucraniana de Bucha esteve nas mãos de animais russos”, escrevem na publicação, onde se descreve que foram encontrados civis com mãos atadas atrás das costas e que houve civis “executados arbitrariamente”.

Up: Jewish residents of Iasi, Romania, murdered by the Nazi allies in June 1941. Killed because they were Jewish. Bottom: Residents of Bucha, Ukraine, murdered by Russian soldiers in March 2022. Killed because they were Ukrainians. pic.twitter.com/C31ZpJ2ryR — Olga Rudenko (@olya_rudenko) April 3, 2022

Olga Rudenko, jornalista no Kiyv Independent, partilhou uma das imagens de corpos em Bucha e compara o sucedido o homicídio de judeus em Iasi, na Roménia, durante a II Guerra Mundial.

#Bucha and #Irpin are the new Srebrenica, more horrifying, more barbaric. Mass graves of innocent civilians shot from behind. Molested women’s bodies. Looted homes. This is undeniable evidence of russian ethnic cleansing of Ukrainians. After this #russia has no right to exist. pic.twitter.com/eUK21CAskc — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) April 3, 2022

Um mês nas mãos dos russos e os relatos de quem sobreviveu

Anatoliy Fedoruk, o presidente de Bucha que este domingo mostrou a zona a jornalistas, explicou que durante o último mês esta área foi controlada por chechenos que, segundo ele, amarravam os habitantes ucranianos com um pano branco nos pulsos. Há imagens de um cadáver com as mãos amarradas pelo pano branco que parece ter sido baleado na boca. Há outras imagens, captadas pela Reuters, que mostram outras vítimas também com faixas nos pulsos que tentavam fugir em direção ao rio. “Qualquer guerra tem algumas regras de combate para civis. Os russos demonstraram que estão a matar civis conscientemente”, disse Fedoruk. “Eles praticamente receberam luz verde do (Presidente russo Vladimir) Putin”, denunciou, citado pelo The Jakarta Post.

Com a chegada dos russos à cidade algumas pessoas começaram à procura de formas de fugir. Foi o caso de duas famílias que tentaram abandonar Bucha no dia 5 de março. Nos carros, uma família em cada veículo, iniciaram a viagem. Poucos metros depois, depararam-se com um carro blindado russo.

“O carro parou e eu parei”, conta Halyna Tovkach ao Observer. “Pensei que íamos todos morrer. Aconteceu tudo muito depressa. O meu marido gritou ‘dá a volta, dá a volta’. Nessa altura senti algo a bater no meu ombro direito, uma bala. Empurrei o meu marido para que saísse do carro, mas não se mexeu. Percebi que tinha morrido. Simplesmente abri a porta e corri.” Halyna Tovkach falou com o jornal ainda no hospital. Sabe por pessoas que vivem em Bucha que o corpo do marido ficou pelo menos cinco dias no carro. E não teve mais notícias. “Tenho de o encontrar.”

No outro carro seguia a família dos amigos: pai, mãe e os dois filhos, de oito e quatro anos. Segundo o The Guardian, apenas o pai, Oleksandr Chykmariov, conseguiu sobreviver.

Vasily, de 55 anos, esteve escondido numa cave sem luz e sem aquecimento durante as semanas, conseguindo escapar à agressão militar. Em declarações à Reuters, e sem conseguir conter a emoção, contou como viveu. “Estivemos fechados na cave durante duas semanas. Havia comida, mas não havia luz, não havia aquecimento. Colocámos a água sobre as velas para aquecer, colocámos as garrafas junto ao peito para beber água quente”, recorda, revoltado, entre pedidos de desculpas pelo choro e pelos palavrões.

Um outro habitante ouvido pela Reuters conta que “as pessoas estavam apenas a andar” e que os soldados inimigos “dispararam sem qualquer razão, sem fazer perguntas.” Zelensky, o presidente ucraniano, já o classificou como “genocídio”.