É a paga “severa e imediata” das atrocidades cometidas em Bucha. Depois do massacre de civis na cidade ucraniana, apenas revelado depois da saída das tropas russas, o presidente norte-americano cumpre a palavra. Anunciou “medidas económicas devastadoras” no novo pacote de sanções à Federação Russa. O maior banco da Rússia torna-se tóxico e é completamente bloqueado, não sendo permitido a nenhum cidadão norte-americano manter negócios com ele. O mesmo acontece com algumas das empresas estatais mais críticas para a economia da Rússia. Além disso, a administração do Presidente Joe Biden aponta diretamente às elites russas e aos familiares diretos de membros do governo: as filhas do Presidente Vladimir Putin ou a mulher e a filha do ministro Sergey Lavrov são sancionadas.

I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz — President Biden (@POTUS) April 6, 2022

As consequências? O PIB da Rússia deverá contrairá até 15% este ano, eliminando os ganhos económicos dos últimos 15 anos.

“A inflação já está acima de 15% e a previsão é de acelerar ainda mais. Mais de 600 empresas do setor privado já deixaram o mercado russo. As cadeias de suprimentos na Rússia foram severamente interrompidas. A Rússia muito provavelmente perderá o seu estatuto de grande economia e continuará uma longa descida ao isolamento económico, financeiro e tecnológico”, argumenta-se no documento da Casa Branca.

Além disso, lembra que os Estados Unidos, o G7 e a União Europeia estão juntos na imposição de sanções e que os mais de 30 aliados “impuseram as restrições económicas mais impactantes, coordenadas e abrangentes da história”. Enquanto a Rússia mantiver o ataque à Ucrânia, os Estados Unidos prometem continuar a impor sanções.

Já as sanções da União Europeia, que devia ter sido conhecidas no mesmo dia que as norte-americanas, foram adiadas por motivos técnicos, sendo expectável que no espaço de 24 horas sejam conhecidas.

As sanções anunciadas pela Casa Branca

1. Bloqueio total ao Sberbank e ao Alfa Bank

Alvos: a maior instituição financeira da Rússia e o maior banco privado. Qualquer ativo do Sberbank e do Alfa Bank que toquem no sistema financeiro dos EUA serão congelados e todo e qualquer cidadão norte-americano está proibido de se envolver em negócios com estas duas instituições.

“O Sberbank detém quase um terço dos ativos gerais do setor bancário russo e é sistemicamente crítico para a economia russa. O Alfa Bank é a maior instituição financeira privada da Rússia e a quarta maior instituição financeira da Rússia em geral”, explica-se no comunicado da Casa Branca, para que fique claro a dimensão da medida.

2. Proibidos novos investimentos na Rússia

Estejam dentro ou fora do território norte-americano, os cidadãos dos EUA ficam proibidos de fazer novos investimentos na Federação Russa, de acordo com a Ordem Executiva assinada por Biden. Esta medida “isolará ainda mais a Rússia da economia global”, numa altura em que mais de 600 empresas abandonaram o país, garantindo “o enfraquecimento duradouro da competitividade global” do país liderado por Vladimir Putin.

3. Bloqueio total às principais empresas estatais russas

De novo, nenhum norte-americano poderá fazer transações com estas entidades e todos os seus ativos que estejam sob juridição dos EUA serão congelados. Objetivo: prejudicar “a capacidade do Kremlin de usar essas entidades das quais depende para viabilizar e financiar sua guerra na Ucrânia”. A lista será conhecida na quinta-feira, 7 de abril.

4. Sanções às elites russas e às suas famílias

As filhas do Presidente russo encabeçam a lista, mas não são as únicas. Também a mulher e a filha de Sergey Lavrov, chefe da diplomacia russa, o primeiro-ministro Mikhail Mishustin, membros do Conselho de Segurança da Rússia, e Dmitry Medvedev, antigo presidente e primeiro-ministro russo são sancionados. “Estes indivíduos enriqueceram às custas do povo russo. Alguns deles são responsáveis ​​por fornecer o apoio necessário para sustentar a guerra de Putin contra a Ucrânia. Essa ação os separa do sistema financeiro dos EUA e congela todos os ativos que detêm nos Estados Unidos.”

5. Rússia proibida de pagar dívidas com fundos sujeitos à jurisdição dos EUA

As sanções não impedem os pagamentos da dívida soberana russa, desde que a Rússia — “um pária financeiro global”, lê-se no comunicado da Casa Branca — use fundos fora da jurisdição dos Estados Unidos.

6. Apoio a setores essenciais às atividades humanitárias

Os Estados Unidos anunciaram que vão manter o compromisso de não aplicar sanções a atividades humanitárias essenciais. Com isto, garantem a disponibilidade de alimentos básicos, agrícolas, medicamentos e dispositivos médicos. Também permitem que “os serviços de telecomunicações apoiem o fluxo de informações e o acesso à Internet que fornece perspetivas externas ao povo russo”. No comunicado, explica-se que essas atividades “não são o alvo dos esforços, e as empresas americanas e ocidentais podem continuar a operar nesses setores na Rússia.”