Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Poderá ser uma das maiores mudanças na política europeia e marcar uma viragem no cenário geopolítico da Europa. Pela primeira vez, uma sondagem coloca Marine Le Pen à frente de Emmanuel Macron, ainda que a diferença seja residual: o atual Presidente consegue 49,5% contra 50,5% daquela que aparenta ser a sua maioria opositora nestas eleições presidenciais.

Segundo uma sondagem publicada esta quinta-feira pela empresa Atlas Intel, Macron deverá vencer a primeira volta das eleições presidenciais francesas com cerca de 27% das intenções de voto, ao passo que Le Pen não deverá superar os 21%. Com 18%, segue-se o líder da esquerda, Jean-Luc Mélenchon. No mesmo espetro político da líder da Frente Nacional está Éric Zemmour, que não deverá superar os 12%. Seguem-se ainda Valérie Pécresse (5,1%), Yannick Jadot (4,8%) e Nicolas Dupont-Aignan (2,9%).

France, Atlas Politico poll: Presidential run-off election Le Pen (RN-ID): 50.5%

Macron (EC-RE): 49.5% Macron (EC-RE): 54%

Mélenchon (LFI-LEFT): 46%

… Fieldwork: 4-6 April 2022

Sample size: N/A

➤ https://t.co/Q3N85NmqYU pic.twitter.com/P3jlBNE3QY — Europe Elects (@EuropeElects) April 7, 2022

Na segunda volta, Emmanuel Macron continuaria a ganhar a todos os candidatos, à exceção de Marine Le Pen contra a qual obteria um empate técnico. Por sua vez, Mélenchon morderia os calcanhares ao Presidente francês, angariando 46,1% dos votos (contra 53,9%). Já contra o outro líder da extrema-direita francesa, Éric Zemmour, Macron obteria uma vitória expressiva, conseguindo mais de 60% dos votos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A mesma sondagem mostra um outro sinal que deverá alarmar o atual chefe de Estado: 57,6% dos inquiridos reprovam as últimas ações de Emmanuel Macron, havendo apenas 33,6% que as aprovam. A situação económica é aquela que reúne mais críticas, com 22,1% a referir que esta é a sua principal preocupação, seguida de questões relacionadas com o poder de compra (18,2%).

Noutros tópicos importantes para definir o sentido de voto, 59,2% dos inquiridos acreditam que a imigração deve ser mais restringida — uma das bandeiras de Le Pen e Zemmour. No que diz respeito à União Europeia, a sondagem mostra que mais de 70% é a favor da permanência na organização contra 17% que se opõe.

Sobre a guerra na Ucrânia, os franceses parecem aprovar a ação do Presidente francês: 41,9% acredita que Macron tem uma “postura adequada, mas com pouco impacto”. 68,5% culpa Vladimir Putin pela invasão da Ucrânia e, apesar de a economia ser a área em que os inquiridos estão mais insatisfeitos, 61,4% dos inquiridos estão a favor das sanções à Rússia.

A primeira volta das eleições está marcada para o próximo domingo, enquanto a segunda — que reunirá os dois candidatos mais votados na primeira volta — ocorrerá a 24 de abril.