Introduzido no mercado no final de 2017, o VW T-Roc recebe a devida actualização a meio do seu ciclo de vida. Para reforçar os argumentos do SUV produzido em Portugal, na fábrica da Autoeuropa, em Palmela, o construtor germânico apostou em ligeiras alterações no exterior e em mudanças muito mais evidentes no interior. Novidade, com particular interesse para os clientes lusos, é que este restyling contempla o lançamento de uma edição especial com “selo de qualidade português”, o T-Roc@PT.

Sem alterações em termos de motorizações, o SUV compacto alemão refresca a imagem com operações cosméticas tão selectivas que é necessário apurar o sentido de comparação, para descobrir as alterações face ao modelo que vai ser substituído. Há quatro novas cores para a carroçaria e jantes com novo desenho, mas o mais notório diz respeito à iluminação, pois o T-Roc passa a ser proposto de série com faróis LED que integram as luzes diurnas e os indicadores de mudança de direcção. Nas linhas de equipamento R-Line e Style, acima da versão de entrada Life, são LED Plus de série, exibindo um grafismo diferenciado. Atrás, os farolins foram também redesenhados e são escurecidos.

No interior, o tablier surge com um friso a toda a largura ou numa cor contrastante, o que resulta num ambiente mais moderno. A qualidade dos materiais também foi revista, em especial na superfície do tablier e nos painéis interiores das portas, o que lhes confere um toque mais agradável. Esta preocupação estende-se inclusivamente aos porta-objectos das portas e da consola central, num “cuidado” que não é de todo ingénuo, pois o T-Roc original não impressionava neste ponto.

De série, o SUV germânico vem equipado com volante multifunções de nova geração, isto é, com comandos mais ergonómicos e intuitivos, para evitar distracções. Para controlar a temperatura a bordo, desaparecem os comandos físicos convencionais, pelo que o sistema passa a ser controlado digitalmente.

Quanto ao conhecido Digital Cockpit da marca, que antes estava apenas presente nas versões mais equipadas, passa a estar disponível de série com um ecrã TFT de 8 polegadas. Mas basta “saltar” da versão Life para a Style, R-Line ou R para o ecrã do painel de instrumentos crescer até às 10,25 polegadas (Digital Cockpit Pro) e oferecer mais opções de personalização. No que toca ao infoentretenimento, entra ao serviço a terceira geração do Modular Infotainment (MIB3), compatível com Android Auto e Apple CarPlay e permanentemente ligada à Internet. De realçar, contudo, que os serviços do We Connect Plus, que permitem consultar e desencadear uma série de acções remotamente, são propostos de série mas só não são cobrados durante o primeiro ano de utilização… Na versão Life, o ecrã central é de 6,5 polegadas e de 8 polegadas nas restantes.

Em matéria de sistemas de assistência à condução, o cruise control adaptativo com limitador de velocidade passa a ser de série e a actualização de que o T-Roc foi alvo permite-lhe oferecer, pela primeira vez, o Travel Assist. Com esta funcionalidade, o condutor pode confiar ao sistema a condução do veículo até aos 210 km/h. Ou seja, o T-Roc guia, trava ou acelera sozinho, mas isso só é possível se o volante detectar as mãos do condutor, porque é suposto este estar pronto a intervir a qualquer momento.

O renovado T-Roc é comercializado com valores que arrancam nos 28.863€ da versão Life associada ao motor 1.0 TSI de 110 cv. A gasóleo, os preços iniciam-se nos 34.816€ exigidos pelo 2.0 TDI com 115 cv. Para “destacar a Portugalidade” do SUV saído de Palmela, a VW concebeu ainda uma edição especial, que parte da versão de acesso à gama e lhe acrescenta detalhes ou equipamento (confira abaixo na infobox).

Tablier em "Slush"

Rádio “Ready to Discover”

Digital Cockpit

Faróis dianteiros em LED

Easy Open/Easy Close

Park Assist

Espelhos retrovisores rebatíveis electricamente

Jantes em liga leve 17” “Johannesburg”

Vidros traseiros escurecidos

Ar Condicionado “Climatronic” 2 zonas com comandos “touch”

Wireless App Connect

Barras de tejadilho em preto

Volante multifunções em couro

Mais “português” que os restantes, o chamado T-Roc@PT custa 29.866€, se equipado com o 1.0 TSI de 110 cv, ou 35.028€ com o 1.5 TSI com 150 cv caixa automática DSG. Aqui pode consultar os preços das diferentes versões, bem como a lista e o custo dos opcionais.